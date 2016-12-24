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روسيا تعمل على تصنيع صواريخ لإطلاقها إلى القمر
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روسيا تعمل على تصنيع صواريخ لإطلاقها إلى القمر

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:11 م

أكد يوري فلاسوف نائب المدير العام لشركة “روسكوسموس” الروسية لصناعات الفضاء أن روسيا ستنتهي عام 2025 من تصنيع صواريخ مخصصة للرحلات الفضائية المتوجهة إلى القمر.

وفي مقابلة مع الصحفيين قال فلاسوف: “لدينا خبرة كبيرة في تصنيع أنظمة الصواريخ المختلفة، كما تتوفر لدى خبرائنا القدرة على تصنيع مختلف الصواريخ والمركبات الفضائية المخصصة للإطلاق من الأرض .. بطبيعة الحال هناك دوما مشاكل فنية تعترض الخبراء والمصممين، لكن خطة الشركة الأساسية هي توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتصنيع هذه الصواريخ الجديدة، وبحسب اعتقادي سنتمكن من الانتهاء من تصنيعها في السنوات الخمس القادمة، ومطلع عام 2025 ستكون هذه الصواريخ جاهزة تماما لتحقيق طموحاتنا المتوجهة نحو القمر”.

وأضاف فلاسوف “لقد بدأ خبرائنا فعلا بتصنيع الصاروخ الثقيل المخطط إطلاقه نحو القمر، وخلال فترة التصنيع سيستفيد الخبراء من تجربة تصنيع الصاروخ (أنغارا 5V) الذي يحتوي محركه على نظام هيدروجيني فريد من نوعه، كما سيستفيدون من تجربة تصنيع صاروخ (فينيكس) الجديد كليا، حيث سيكون فينيكس أساسا نعتمد عليه في تصنيع صاروخنا الجديد الفائق الثقل”.

وأشار الخبير إلى أن صاروخ “فينيكس” الذي يعد خطوة الشركة الأولى نحو تصنيع الصاروخ الكبير الذي سيتجه إلى القمر، هو عبارة عن صاروخ متوسط الثقل قادر على نقل حمولة تصل إلى 17 طن  إلى المدارات القريبة من الأرض، كما بمقدوره نقل 2.5 طن من الحمولة إلى المدارات البعيدة.

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