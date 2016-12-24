رأى الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، أن الطيران الروسي سيعود إلى مصر قريبًا، حيث أنه لأول مرة يصرح الرئيس الروسي، باقتراب عودة الطيران الروسي إلى مصر، مضيفا أن الأمر يتوقف على أمور فنية.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين روسيا وتركيا، بعد اغتيال السفير الروسي في أنقرة، أشار “شاهين”في مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” المذاع على شاشة “أون تي في”، اليوم السبت - إلى أن العلاقات لن تتأثر حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 40 مليار دولار، فضلًا على أن 80% من الشركات التي تنفذ المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2018 تركية،.

وأكد أن متانة العلاقات بين الدول لا تعني “الأحضان وبحبك” وإنما تقوم على المتانة بين الدول على المصالح.