اقترح الخبراء الروس إنشاء منظومة عالمية جديدة للاتصالات من شأنها ضمان اتصال هاتفي بأية نقطة في كوكبنا.

وستضم تلك المنظومة حسب الخبراء الروس 72 جهازا فضائيا (قمرا صناعيا صغيرا).

ويفترض أن يتوفر في المنظومة الجديدة نظامان، أحدهما هو نظام IP الهاتفي والانترنت العامل بسرعة 1 ميغابيت في الثانية، وثانيهما هو إرسال المعلومات في القطاع الفضائي بالتعاون مع القطاع الأرضي للانترنت العامل بسرعة 180 ميغابيت في الثانية.

وقال العضو في مجلس الخبراء للشؤون الفضائية والجوية الدكتور فياتشيسلاف فاتييف إن من شأن المنظومة الجديدة أن تضمن الاتصالات الهاتفية العالمية وإرسال المعلومات بين أية نقاط في الأرض وفي الفضاء بنظام “أون لاين”.

وأضاف إن الميزة الرئيسية للمنظومة التي أطلقت عليها تسمية “كوسموسيت” (الشبكة الفضائية) هي تعدد الاتصالات، حيث يرتبط كل جهاز فضائي بجيرانه في مجموعة الأقمار الصناعية التي ستطلق إلى ارتفاع 650 كيلومترا فوق الأرض.

وأوضح الخبير أن هذا المشروع يمكن أن يتحقق خلال فترة 3 – 4 أعوام.

وإنه سيكلف الحكومة الروسية 20 مليار روبل، ما يعادل نحو 300 مليون دولار. واستطرد قائلا إن تلك المنظومة ستستخدم لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.