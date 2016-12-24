روسيا تصمم كاسحة جليد بالطاقة النووية للسيطرة على المنطقة الشماليةالسبت، 24 ديسمبر 2016 04:06 م
تعمل روسيا على تصميم جديد، قد يبدو للوهلة الأولى مركبة فضائية، ولكنه عبارة عن كاسحة جليد مستقبلية تعمل بالطاقة النووية.
صُممت كاسحة الجليد التي أُطلق عليها اسم “القائد”، للحفاظ على طريق بحر الشمال سالكا، على طول الساحل القطبي الشمالي للبلاد والمخصص للتجارة في أي وقت من السنة.
وكُشف النقاب عن الخطة الجديدة بإطلاق كاسحة الجليد من قبل نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، الذي كان مسؤولا عن مجمع الصناعات الحربية الدفاعية الروسية منذ عام 2011.
وستكون كاسحة الجليد قادرة على العمل بقوة 110 ميغا وات، حيث ستقطع الطريق الجليدي وتكسر الجليد حتى عمق يصل إلى 4.5 أمتار، وهي في نفس الوقت قادرة على كسر جليد سماكته مترين بسرعة 29 كم في الساعة.
وسيتيح “القائد” مرور الناقلات الحاملة للغاز الطبيعي السائل (LNG)، والتي يصل وزنها 300 ألف طن، عبر طريق بحر الشمال في أي موسم.
ويجري تطوير هذا المشروع في مركز الأبحاث Krylov State في مدينة سان بطرسبرغ الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من روسيا.
وقال السيد روغوزين إن الهدف الأساسي يكمن في بناء كاسحة جليد رئيسية، واثنين من كاسحات الجليد الاحتياطية، والتي من شأنها أن تحل مكان تلك التي كانت تعمل منذ الحقبة السوفيتية.
وأضاف روغوزين، إن التصميم الفريد من نوعه والذي يلغي التصاميم التقليدية لكاسحات الجليد، سيعطي الكاسحة الجديدة أعلى قدرة على المناورة في العالم.
ويقع طريق بحر الشمال في القطب الشمالي، ويمتد من بحر كارا عبر سيبيريا إلى مضيق بيرينغ، حيث يخلو الطريق من الجليد لمدة عامين فقط خلال السنة.
في يونيو/تموز، أطلقت روسيا أكبر كاسحة جليد على الإطلاق حتى الآن، وهي “Arktika”، وذلك أملا في الحفاظ على الدفاعات الوطنية والملاحة ضمن المنطقة القطبية الشمالية.
وقال سيرغي كريينكو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة روساتوم “Rosatom” عند إطلاق “Arktika”: “إن إطلاق Arktika يعتبر انتصارا كبيرا، وسيفتح آفاقا جديدة كليا في بلادنا من حيث الحفاظ على الدفاعات الوطنية والملاحة على مدار السنة في القطب الشمالي، بالإضافة إلى ضمان التنمية الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لروسيا والعالم أجمع”.
ومن غير الواضح ما إذا كانت كاسحة الجليد “القائد” ستنضم إلى أسطول Rosatomflot، ومتى ستبدأ عمليات البناء.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء - محيط
قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد. ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية…Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT