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لماذا أقال وزير التعليم مُحاربة الفساد؟
بثينة كشك

لماذا أقال وزير التعليم مُحاربة الفساد؟

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:09 م
كتب - عبد الرحمن دياب

علق الإعلامى محسن داود ، على اقالة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بقوله إنها كانت تحارب الفساد وكانت تحل المشاكل فى المدارس كشيوخ العرب والوحيدة التى جاءت لمحافظة الجيزة بترت الفساد من جذوره فى كافة مدارس المحافظة موجها رسالة لوزير التعليم قائلا ” فيه حد يقيل شيخة العرب محاربة الفساد ياوزير التعليم؟

وقال مقدم برنامج حق عرب المذاع على فضائية LTC داود ، إنه قد جاء له سابقا مشاكل كثيرة فى محافظة الجيزة من بعض المدارس وكلما عرضها على وكيلة الوزارة بثينة كشك لم تتأخر فى حلها فورا ودائما متواجدة فى المدارس بكافة مدارس المحافظة جنوبا وشمالا وكانت تحظى بحب كافة المعلمين

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