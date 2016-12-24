قال محمد عثمان هارون رئيس شركة أيسترن كومباني ” الشرقية للدخان”، إنه لا زيادة في أسعار السجائر الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأشاعات التي خرجت الفترة الماضية والخاصة بزيادة أسعار السجائر إشاعات مغلوطة وغير صحيحة.

وأضاف هارون في مداخلة تلفونية لبرنامج ” حواديت بلدنا” المذاع على شاشة الحدث اليوم، إن الشركة تعد المورد الثاني في الدخل القومي للخزانة العامة، مضيفًا إلى أن هناك خطط تطوير للشركة في الفترة المقلبة.

وشدد هارون، على أن الشركة أرباحها جيدة، بسبب الخطط والاستراتجيات ويأتي أبرزها عدم رفع الأسعار رغم تحرير سعر الصرف، مؤكدًا إلى أننا نسقنا العمل مع الوزارة والشركة القابضة.