مات العشيقان ونشوتهما المحرمة مشتعلة!السبت، 24 ديسمبر 2016 04:02 م
وضع القدر هذا السيناريو ، الموت سقوطا من شرفة الرذيلة !
فقد أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد رئيس النيابة، بتشريح جثمان شخص وعشيقته، لقيا مصرعهما في أثناء ممارستهما الرزيلة داخل شقة بمنطقة المرج.
وأشارت تحقيقات إسلام كيوان مدير النيابة، إلى أن المتوفيين، أشعلا الفحم” دفاية بلدي” داخل الغرفة في أثناء ممارسة الرذيلة، ما أدى إلى اختناقهما.
وكشفت تحقيقات أحمد رضا وكيل النيابة، عن أن ربة المنزل المتوفية، متغيبة عن منزل أسرتها منذ 6 أعوام، وتم التوصل إلى أهليتها والتعرف على هويتها، وأن المتوفى غير متزوج ويقطن بالمنطقة منذ أعوام، تعرف عليها داخل محطة المترو، حتى صارت العلاقة متينة، وطلب منها ممارسة الرذيلة، مقابل مبالغ مالية، وبعدها اعتادا المتوفيين ممارسة الرذيلة معًا.
وبداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من الضابط عبد الرحمن تحسين، بقسم المرج يفيد العثور على جثة ربة منزل وشخص ملقاة داخل غرفة سكن بمنطقة المرج.
وتبين أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفين أشعلا قطع فحم بلدي، في أثناء ممارسة الرذيلة، ما أدى إلى انقطاع الأكسجن بالغرفة، ومصرعهما.
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