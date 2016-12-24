عفت السادات: مصر ضربت عصفورين بحجر واحد عبر موقفها من قرار الاستيطانالسبت، 24 ديسمبر 2016 03:56 م
هنأ الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، الشعب الفلسطيني والشعب العربي عامة بتصويت مجلس الأمن الدولي على قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد السادات بموقف مصر في مجلس الأمن رافضا كل محاولات النيل من هذا الموقف أو تشويهه، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية بموقفها الفريد هذا ضربت عصفورين بحجر واحد، حيث نجحت في إعداد مشروع القانون وتقديمه للمجلس ودوله الأعضاء وفي الوقت ذاته عدم الدخول في صدام مع الإدارة الأمريكية الجديدة متمثلة في الرئيس دونالد ترامب.
وشدد السادات على أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخية ولا يمكن لأحد أن ينكرها، مستشهدا بموقف الرئيس الراحل أنور السادات الذي سعى للوصول إلى حل للصراع العربي الفلسطيني لولا تخاذل وتراجع بعض العرب في ذلك الوقت.
وأكد السادات في تصريحات صحفية اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما حاولت توريط مصر في خلاف مبكر مع الرئيس الأمريكي الجديد لكن مساعيها فشلت، منوها إلى تحذير الخارجية الأمريكية اليوم لرعايها بعدم النزول لمصر بسبب عمليات إرهابية محتملة على الرغم من صدور تقرير أمريكي قبل أقل من شهر يؤكد أن مصر آمنة.
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