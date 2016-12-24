يعقد حزب التجمع برئاسة سيد عبدالعال عضو مجلس النواب بعد غدٍ الإثنين مؤتمرا صحفيا بالمقر المركزي بطلعت حرب؛ للإعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والفقر.

وأكد الحزب في بيان أن المؤتمر سينتج عنه مبادرة بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب والقوى الاشتراكية والناصرية وعدد من النقابات والهيئات والشخصيات العامة.