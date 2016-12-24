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السبت 24 ديسمبر 2016 03:59 مساءً
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حزب التجمع يعلن عن تأسيس اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية
الفقر في مصر

حزب التجمع يعلن عن تأسيس اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:55 م

يعقد حزب التجمع برئاسة سيد عبدالعال عضو مجلس النواب بعد غدٍ الإثنين مؤتمرا صحفيا بالمقر المركزي بطلعت حرب؛ للإعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والفقر.

وأكد الحزب في بيان أن المؤتمر سينتج عنه مبادرة بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب والقوى الاشتراكية والناصرية وعدد من النقابات والهيئات والشخصيات العامة.

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