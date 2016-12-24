 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 03:52 مساءً
روابط سريعة
رفع أجور بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 150% لعمال مصريين بالكويت
محمد سعفان وزير القوى العاملة‎

رفع أجور بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 150% لعمال مصريين بالكويت

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:03 م
وكالات

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في السفارة المصرية بدولة الكويت بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المنشأت والشركات برفع رواتب بعض المهن للعمالة المصرية بأسلوب تدريجي لتناسب مع مستوى المعيشة.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا من المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد يشير إلى أنه تم رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين هي : مهنة مهندس مدني من 200 إلى 500 دينار كويتي ، ومهندس زراعي من 200 إلى 300 دينار ، وعامل تحميل، وطباع ، ومنقذ سباحة من 100 إلي 150 دينارا ، وسائق مركبة خفيفة، وسائق معدات ثقيلة ، وجارسون من 150 إلى 200 دينار ، باحث قانوني من 200 إلى 250 دينارا ، معقب قضايا من 120 إلى 200 دينار ، وضابط أمن من 120 إلى 160 دينارا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3