رفع أجور بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 150% لعمال مصريين بالكويتالسبت، 24 ديسمبر 2016 04:03 م
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في السفارة المصرية بدولة الكويت بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المنشأت والشركات برفع رواتب بعض المهن للعمالة المصرية بأسلوب تدريجي لتناسب مع مستوى المعيشة.
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا من المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد يشير إلى أنه تم رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين هي : مهنة مهندس مدني من 200 إلى 500 دينار كويتي ، ومهندس زراعي من 200 إلى 300 دينار ، وعامل تحميل، وطباع ، ومنقذ سباحة من 100 إلي 150 دينارا ، وسائق مركبة خفيفة، وسائق معدات ثقيلة ، وجارسون من 150 إلى 200 دينار ، باحث قانوني من 200 إلى 250 دينارا ، معقب قضايا من 120 إلى 200 دينار ، وضابط أمن من 120 إلى 160 دينارا.
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