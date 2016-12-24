 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 03:50 مساءً
روابط سريعة
اعتقال "سفاح" ارتكب جرائمه قبل 20 عاما
اعتقال امراة - كلابشات

اعتقال "سفاح" ارتكب جرائمه قبل 20 عاما

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:39 م

وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل، عمره 48 عاما، بقتل امرأتين قبل أكثر من 20 عاما في مدينة بيرث، في خطوة تنهي أطول تحقيق في جرائم قتل بالبلاد.

واتهم برادلي إدواردز، الجمعة، بقتل جين ريمر (23 عاما) التي عثر على جثتها في أغسطس 1996 والمحامية سيارا جلينون (27 عاما). واختفت الاثنتان بفاصل ستة أشهر من نفس الضاحية الراقية في بيرث، عاصمة الولاية.

ولم توجه لإدواردز اتهامات فيما يتعلق باختفاء شابة ثالثة هيسارة سبيرز (18 عاما) ، التي اختفت أيضا في ضاحية كليرمونت في بيرث في يناير 1996. وتشتبه الشرطة في أنها ضحية لذات المجرم لكن لم يعثر على جثتها حتى الآن - وفقا لسكاي نبوز عربية .

وعلى الرغم من تشكيل قوة مهام مكلفة بالتحقيق في تلك القضايا، لم تتمكن الشرطة من تحقيق انفراجة في القضية لأكثر من عقدين.

وعلى خلاف القضايا التي لم تحسم، ظل التحقيق في “جرائم كليرمونت” مستمرا نظرا للاهتمام الجماهيري والسياسي الكبير بها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3