وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل، عمره 48 عاما، بقتل امرأتين قبل أكثر من 20 عاما في مدينة بيرث، في خطوة تنهي أطول تحقيق في جرائم قتل بالبلاد.

واتهم برادلي إدواردز، الجمعة، بقتل جين ريمر (23 عاما) التي عثر على جثتها في أغسطس 1996 والمحامية سيارا جلينون (27 عاما). واختفت الاثنتان بفاصل ستة أشهر من نفس الضاحية الراقية في بيرث، عاصمة الولاية.

ولم توجه لإدواردز اتهامات فيما يتعلق باختفاء شابة ثالثة هيسارة سبيرز (18 عاما) ، التي اختفت أيضا في ضاحية كليرمونت في بيرث في يناير 1996. وتشتبه الشرطة في أنها ضحية لذات المجرم لكن لم يعثر على جثتها حتى الآن - وفقا لسكاي نبوز عربية .

وعلى الرغم من تشكيل قوة مهام مكلفة بالتحقيق في تلك القضايا، لم تتمكن الشرطة من تحقيق انفراجة في القضية لأكثر من عقدين.

وعلى خلاف القضايا التي لم تحسم، ظل التحقيق في “جرائم كليرمونت” مستمرا نظرا للاهتمام الجماهيري والسياسي الكبير بها.