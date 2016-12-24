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أردوغان: سأبحث مع إدارة ترامب إقامة حظر جوي في شمال سوريا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أردوغان: سأبحث مع إدارة ترامب إقامة حظر جوي في شمال سوريا

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:40 م
وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه سيبحث مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مسألة إقامة حظر جوي في شمال سوريا.

وأضاف أردوغان - في كلمة باسطنبول نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية أن المدن التركية الجنوبية “غازي عنتاب وكليس وشانلي أورفة” معرضة للخطر، وأن أطرافا (لم يسمها) تسعى لإقامة دولة جديدة شمالي سوريا، مشددا على أن بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق.

وحول أزمة اللاجئين السوريين، قال أردوغان إن تركيا أنفقت حوالي 20 مليار دولار من أجل اللاجئين، مشيرا إلى أن هذا المبلغ ليس بسيطا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم 3 مليارات يورو (لإنفاقها على اللاجئين السوريين) اعتبارا من الأول من يوليو الماضي، مضيفا أن ما قدمه حتى الآن هو 677 مليون يورو فقط .

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