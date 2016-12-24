أكد العلماء على ضرورة مراجعة البرازيل لسياساتها المتعلقة بالصحة الإنجابية على وجه السرعة، لدعم النساء القادرات على الإنجاب، اللاتي يحرصن على تجنب الحمل بسبب مخاوف من فيروس زيكا.

وذكرت دراسة جديدة أن الكثير من النساء يخشين فيروس زيكا، الذي قد يتسبب في عيوب خلقية خطيرة لأبناء الأمهات، اللاتي يصيبهن المرض في أثناء فترة الحمل.

وقال العلماء أن على البرازيل بذل المزيد من الجهود لضمان توفير وسائل آمنة وفعالة لمنع الحمل، وبحث رفع الحظر الذي تفرضه على الإجهاض.

وشدد خبراء في مجال الصحة بقيادة ديبورا دينيز من جامعة برازيليا في دورية تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية على ضرورة “وضع الحكومة البرازيلية مخاوف الصحة الإنجابية في بؤرة تعاملها (مع زيكا) بما في ذلك إعادة النظر في تجريمها المستمر للإجهاض”.

والجدير بالذكر أن فيروس زيكا الذي ينقله البعوض، شهد انتشارا في أكثر من 60 دولة ومنطقة منذ رصد التفشي الحالي للمرض العام الماضي في البرازيل، مما أثار القلق من قدرته على التسبب في عيب خلقي نادر هو صغر حجم الرأس بالإضافة إلى اضطرابات عصبية أخرى.

وتعد البرازيل الدولة الأكثر تضررا حتى الآن، حيث ظهرت أكثر من 2200 حالة من حالات صغر حجم الرأس، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النمو.

وقالت أكثر من نصف النساء اللاتي شملتهن الدراسة في يونيو/حزيران 2016 وتتراوح أعمارهن بين 18 و39 عاما إنهن تجنبن أو حاولن تجنب الحمل بسبب انتشار فيروس زيكا، فيما قالت نسبة 27% فقط إنهن لم يحاولن منع الحمل بسبب زيكا.

وأكدت نتائج الدراسة أن نسبة أكبر من النساء في شمال شرق البرازيل قالت إنهن يحرصن على عدم الإنجاب مقارنة بجنوب البلاد، وذكر الباحثون أن ذلك يرجع على الأرجح إلى تركز الفيروس في شمال شرق البرازيل بصورة أكبر.