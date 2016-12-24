قال أيمن ابوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الادوية، أمرٌ حتمي ولكن يحتاج إلى الدراسة، مشيرًا إلى تغير سعر الصرف أثر على شركات الادوية.

وطالب ابوالعلا في بيان صحف وزعه اليوم الأربعاء عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، له اليوم أن لا تشمل زيادة الأسعار للدواء الموجود في السوق المصري أو المنتج من المصانع أوفي المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة، داعيًا إلى وجوب أن يقتصر رفع الزيادة على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين.

واشار الى اهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات الغير مغطاة للتأمين الصحي وتسهيل الإجراءات للمواطن في أسرع وقت، لافتا الى ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الادوية الصغيرة خاصة في حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد ادنى مستحضرين و يجب ان يتم مراجعة اخطار التسعير للمنتجات وخاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصري.

اما في حالة الادوية المستوردة يتم تحضير جدول يشمل أن أي سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه الى مائة جنيه يزيد بنسبة 40% ومن مائة الى ثلاثة الاف جنيه يزيد نسبة 30% وسعر أي مستحضر طبى يزيد عن الثلاثة الاف جنيه بنسبة 20%.

وطالب تسري الحلول بالتوازي مع اعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الاعمال بكل السبل.