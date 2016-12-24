أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية إصدار قرار “وقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية” بمجلس الأمن، مبديا عدم اهتمامه بمن طرح القرار، وقال : “ أنا لا يهمني تفاصيل المباراة بل يهمني نتيجتها”.

وأوضح بيومي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” على قناة “أون تي في لايف” الفضائية اليوم السبت، أن مصر بين خيارين أما تقديم القرار بفيتو أمريكي أو تبني 4 دول للقرار وسط امتناع أمريكي عن التصويت، مشيرا إلى احتمالية حدوث اختلاف في صيغة القرار مما أدى إلى الامتناع عن التصويت.

وأضاف : “لا احد يزايد على الموقف المصري في القضية الفلسطينية بعد كل هذا الدعم خلال السنوات الماضية”، رافضا أن تتقدم مصر بمشروع القرار ويتم رفضه بدون التفاوض واصفا إياه بسياسة “نطح الحيط”.