اتهم رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، الولايات المتحدة الأمريكية بتخطيط عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان بروجردي، في تصريحات صحفية، أن المسئول الإيراني عبّر عن “اعتقاده بأن الاغتيال صمَّمته أمريكا؛ لأن تركيا عضو في الناتو، وأن التقارب الكبير الذي حصَل بين تركيا وروسيا لم يرق لأمريكا”، حسبما أفادت “cnn” العربية، اليوم السبت.

وأضاف بروجردي، وفقًا لتقرير الوكالة الإيرانية: “يبدو أن هذا الأمر تحذير لتركيا بأن تتحرك في المسار الذي ترسمه أمريكا”.