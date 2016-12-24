 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 04:02 مساءً
روابط سريعة
مسئول إيراني: اغتيال السفير الروسي بأنقرة "مخطط أمريكي"
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي علاء الدين بروجردي

مسئول إيراني: اغتيال السفير الروسي بأنقرة "مخطط أمريكي"

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:31 م
متابعات

اتهم رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، الولايات المتحدة الأمريكية بتخطيط عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان بروجردي، في تصريحات صحفية، أن المسئول الإيراني عبّر عن “اعتقاده بأن الاغتيال صمَّمته أمريكا؛ لأن تركيا عضو في الناتو، وأن التقارب الكبير الذي حصَل بين تركيا وروسيا لم يرق لأمريكا”، حسبما أفادت “cnn” العربية، اليوم السبت.

وأضاف بروجردي، وفقًا لتقرير الوكالة الإيرانية: “يبدو أن هذا الأمر تحذير لتركيا بأن تتحرك في المسار الذي ترسمه أمريكا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3