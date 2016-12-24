آبل قد تُطلق آي فون 8 مع شحن لاسلكي على بُعد 4 أمتارالسبت، 24 ديسمبر 2016 03:21 م
قد يصبح المستقبل خال من كابلات شحن السلكية للهواتف، في حال كانت الشائعات صحيحة بأن آبل تعمل على ابتكار طريقة شحن لاسلكية فريدة لآيفون 8.
حيث يُعتقد أن شركة Energous الناشئة في كاليفورنيا تعمل على تصميم جهاز إرسال للشحن اللاسلكي متوسط المدى، ويمكن أن يعمل لمسافات تصل إلى 4.5 أمتار.
ومن المتوقع أن يُطلق الجهاز خلال النصف الأخير من عام 2017، وذلك بالتزامن مع الإصدار المتوقع لـ 3 نماذج جديدة من هاتف آيفون.
وذكر المحلل لويس بيسنيز، المُعيّن من قبل Apple Insider، أنه يوجد عدد من الاتصالات بين آبل و Energous. كما قال إن السيد بيلي مانينغ الذي كان يعمل في شركة آبل لمدة 7 سنوات، انتقل ليعمل كمدير للعمليات التنظيمية في شركة Energous في سبتمبر/أيلول 2016.
صممت شركة Energous سابقا منصة “WattUp” المخصصة لاستخدام هوائيات صغيرة لنقل الطاقة إلى مسافات طويلة إلى حد ما. وتعمل هذه الهوائيات على مسافات أكبر من وسائل الشحن اللاسلكية الحالية، والتي تعتمد على أسلاك (لفائف) الشحن اللاسلكي التقليدية.
ويتم التحكم بعملية الشحن من قبل البرمجيات، وهذا يعني قدرة المستخدمين على تحديد الأجهزة المستقبلة للطاقة، وخلق جداول خاصة بالشحن.
وقدمت شركة آبل طلبا لبراءات الاختراع يشير إلى أن “جهاز الشحن اللاسلكي” سيكون مماثلا لشاحن البلاستيك اللاسلكي المستخدم من قبل ساعة آبل. وتتفق هذه الخطوة مع التخمينات التي تقول إن آيفون 8 سيكون بهيكل زجاجي من أجل دعم الشحن اللاسلكي.
وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الشركة التايوانية Foxconn Technology، تعمل على تصميم وحدات شحن لاسلكية لهاتف أيفون 8 القادم.
وقال المحلل مينغ تشي كو: “نحن نعتقد أن واحدة من أهم أسباب عودة جهاز أيفون الجديد إلى الغلاف الزجاجي هو دعم الشحن اللاسلكي، ونتوقع أن تكون شركة Pegatron المورد الحصري للشاحن اللاسلكي”.
وقد تساهم فكرة الشحن اللاسلكي في حل مشكلة حقيقية تتعلق باستخدام سماعات الرأس، حيث لا يمكن شحن الهاتف واستخدام منفذ السماعات في نفس الوقت، وذلك بعد أن أصبح المنفذ واحدا في آيفون 7.
وتنصح بعض المواقع التكنولوجية مستخدمي آيفون بالتريث قبل استبدال الهاتف بالنسخة الحديثة، وانتظار نموذج العام المقبل الذي يوافق الذكرى السنوية الـ 10 لهاتف آبل الثوري.
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