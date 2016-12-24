كوبر: لا مكان لـ"غالي" مع المنتخب في بطولة الأمم

أعلن الأرجنتيني هيكور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لا مكان لحسام غالي لاعب خط وسط الأهلي، في قائمة الفراعنة خلال بطولة الأمم بالجابون يناير المقبل.

وقاد مجدي عبدالغني وحازم إمام، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، “مبادرة” أخيرة للصلح بين المدير الفني و”الكابيتانو” من أجل انضمام الأخير لقائمة الفراعنة، إلا أن كوبر رفض الأمر تمامًا.

وكانت مشادة عنيفة وقعت بين حسام غالي لاعب الأهلي والمنتخب، وأسامة نبيه مدرب الفراعنة، خلال رحلة المنتخب في نيجيريا بتصفيات بطولة الأمم، وتم بعدها استبعاد “الكابيتانو” من القائمة.