اكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ، أن الشباب هم قوة ومستقبل الوطن وإنتاجها الغزير الذى يمثل الحماس والطموح والأمل ، لافتا إلى أن الدستور المصرى نص على ألا تقل نسبة مشاركة الشباب بالمحليات عن 25 % وهى نسبة مؤثرة جدا وهامة لتمثيل الشباب وتمكينهم من صناعة المستقبل ..مطالبا بضرورة الوحدة والتكاتف ونبذ الخلافات لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع وحتى يتقدم الوطن .

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر البحيرة الأول للشباب تحت شعار ( شارك . ابدع . انطلق ) ، والذى تنظمه محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة وممثلى الشباب والرياضة والاوقاف والازهر والكنيسة والجامعة والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية ، بحضور اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى .

وأكد محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان ،أن المؤتمر يأتى إنطلاقا من دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، باعتبار عام 2016 عاما للشباب ، وإيمانا بدورهم وتشجيعهم للإستفادة من طاقاتهم وقدراتهم على الإبتكار والإبداع فى جميع المجالات .. مشيرا إلى ان محاور المؤتمر تتناول تطوير وإصلاح التعليم ـ المنظومة الصحية ـ الهجرة غير الشرعية وتشغيل الشباب ـ التمكين الإقتصادى والمشروعات الصغيرة وفرص الإستثمارـ الإعلام والصحافة والخطاب الدينى وتأثيرهم على وعى الشباب ـ المشاركة السياسية ودور الشباب فى المحليات والعمل التطوعى .

من جانبه ، أكد الدكتور احمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ،أن منظومة التعليم تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى وقت وبرنامج كبير لاصلاحه ، لافتا إلى أن مشروع رأس المال بالمدرسة الثانوية الزراعية بدمنهور ضاعف أرباحه من 2.5 مليون إلى 5 ملايين جنيه .