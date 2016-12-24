يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مسئولى شركة ميكروسوفت العالمية، بحضور الوزراء المعنيين، لمتابعة سبل زيادة استثمارات الشركة فى مصر، وبحث سبل التعاون المشترك.

وفى السياق ذاته، يتابع رئيس الوزراء، اليوم السبت، عددا من الملفات الخدمية من بينها توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق.