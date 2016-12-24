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رئيس الوزراء يلتقى اليوم مسئولى "ميكروسوفت" لبحث زيادة استثماراتها بمصر
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يلتقى اليوم مسئولى "ميكروسوفت" لبحث زيادة استثماراتها بمصر

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:12 م

يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس  الوزراء، اليوم السبت، مسئولى شركة ميكروسوفت العالمية، بحضور الوزراء المعنيين، لمتابعة سبل زيادة استثمارات الشركة فى مصر، وبحث سبل التعاون المشترك.
وفى السياق ذاته، يتابع رئيس  الوزراء، اليوم السبت، عددا من الملفات الخدمية من بينها توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق.

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