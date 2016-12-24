فرنسا تفتتح أول طريق في العالم لإنتاج الطاقة الشمسيةالسبت، 24 ديسمبر 2016 03:12 م
افتتحت فرنسا اليوم الخميس أول طريق تنتج الطاقة الشمسية في العالم في منطقة نورماندي شمال غرب فرنسا وهي تقنية قيد الاختبار تأمل في تصديرها إلى العالم.
وتمتد هذه الطريق التجريبية على كيلومتر واحد ووضعت ألواح شمسية على الطريق ويبلغ إجمالي مساحتها ألفين و800 متر مربع تتيح توليد طاقة تعادل ما يكفي لإنارة مدينة يسكنها خمسة آلاف شخص بحسب مؤسسة “كولاس” التابعة لمجموعة “بويغ” المسؤولة عن المشروع. وبلغت كلفة هذا المشروع خمسة ملايين يورو.
وقالت وزيرة البيئة الفرنسية سيجولين روايال: “إنها فكرة عبقرية يستفاد من مساحة تستخدم لوظيفة أخرى من دون المس بالأراضي الزراعية في البلدان المكتظة”.
وتجرب هذه التقنية منذ أشهر في أربعة مواقع في فرنسا, في مواقف أو أمام مبان عامة لكن مساحة الألواح الشمسية كانت أصغر بكثير.و من سلبيات هذه الفكرة أن الألواح المسطحة تنتج طاقة أقل من الألواح المنحنية التي توضع في المناطق المشمسة كما أن كلفة إنتاج الطاقة منها أكبر من تلك التي تستخلص من الألواح التي توضع على سطوح المباني.
و يثير هذا المشروع اهتماما خارج فرنسا أيضا إذ تجري اختبارات مشابهة في هولندا وألمانيا والولايات المتحدة.
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