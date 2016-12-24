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"فيتامين ب 9" يخفف مخاطر قلة التعرض للشمس في الشتاء
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"فيتامين ب 9" يخفف مخاطر قلة التعرض للشمس في الشتاء

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:07 م

أوضحت طبيبة الطب الطبيعي الفرنسية وخبيرة التغذية كريستين كالفيه ان “فيتامين ب 9” يخفف من الآثار السيئة لنقص الضوء وأشعة الشمس لقصر فترات النهار في فصل الشتاء , وهو ما يسبب الاكتئاب الموسمي , مما يستلزم معه ضرورة تناول جرعات من الفيتامين المعزز لكفاءة الأعصاب الناقلة المنظمة للحالة المزاجية والحالة النفسية .

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى تواجد “فيتامين-ب 9” في الخضراوات الورقية مثل السبانخ , الكرنب , بذور الكتان الغنية أيضا بالاوميجا 3 و9 .. لافتة إلى أنه يفضل طحن بذور الكتان قبل نقعها في الماء وتناولها للاستفادة القصوى للجسم منها .

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