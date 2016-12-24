نائب يطالب بإنشاء مجلس أعلى للدواءالسبت، 24 ديسمبر 2016 03:00 م
طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على ضرورة التحرك سريعا لحل أزمة الدواء خصوصا بعدما تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق على مدى الأشهر الخمسة الماضية .
وأشار في بيان له اليوم إلى أن قضية الدواء أمن قومى ولا يمكن أن يكون تصرف الدولة ناحيتها بهذا الاستهتار، فالدواء يهم ملايين المرضي المصريين.
وشدد على ضرورة النظر في الخطاب الذى ارسلته النقابة العامة للأطباء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصري عن شراء الأدوية الأساسية.
نوه بأن حل أزمة الدواء لا يكمن كما يتصور البعض في زيادة أسعار مختلف اصناف الدواء كما تريد شركات الأدوية، لأنه سبق وارتفعت أسعار الأدوية في شهر مايو 2016 الماضي ولم تحل الأزمة، ولكنها تكمن في إنشاء مجلس أعلى للدواء ينظر في احتياجات القطاع ويراقب تصرفات شركات الدواء.
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