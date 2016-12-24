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السبت 24 ديسمبر 2016 03:57 مساءً
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غدًا الأحد .. غلق الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين
نقابة الصحفيين

غدًا الأحد .. غلق الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:53 م

أعلنت نقابة الصحفيين غلق باب التجديد والاشتراك بمشروع العلاج غدًا الأحد، وذلك نظرا للجرد السنوى.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه تقرر غلق خزينة النقابة غدًا الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ وذلك نظرا للجرد السنوى.

وأوضحت أنه نظرًا لحضور مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، تقرر أن يكون آخر يوم للعمل بخزينة النقابة غدا الأحد على أن يبدأ العمل بها يوم الأحد بداية العام الجديد.

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