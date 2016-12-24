قالت نتائج دراسة جديدة إن فيتامين “د” يساعد على تخزين البكتريا الجيدة في الأمعاء، والتي تحمي من أمراض التمثيل الغذائي ومضاعفاتها على القلب. واقترحت الدراسة تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين “د” لتفادي الأعراض المرتبطة بالسكري ومتاعب القلب والشرايين.

وقال البروفيسور ستيفن باندول المشرف على أبحاث الدراسة من مركز سيدارز الطبي في الولايات المتحدة إن نقص مستويات فيتامين “د” ترتبط بزيادة الأعراض المرتبطة بأمراض التمثيل الغذائي، والتي تؤثر على ربع البشر تقريباً.

وتتضمن الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين “د” في زيادة الوزن ومحيط الخصر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى السكر والكولسترول بالجسم.

وحثّت نتائج الدراسة على إبقاء مستويات فيتامين “د” مرتفعة بالجسم عن طريق التعرّض يومياً للشمس مباشرة وليس من وراء زجاج لمدة 15 دقيقة، وزيادة أكل الفطر (المشروم) والتونة والسلمون والسردين المعلّب والبيض والحليب، أو تناول مكمّلات الفيتامين.