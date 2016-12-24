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محافظ الإسكندرية يبحث آليات تطوير مدفن المخلفات الخطرة‎
رضا فرحات

محافظ الإسكندرية يبحث آليات تطوير مدفن المخلفات الخطرة‎

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:57 م

بحث محافظ الإسكندرية رضا فرحات اليوم مع مسئولي مجموعة بولي إيكو اليونانية المختصة في حلول البيئة العالمية، آلية تجديد مدفن الناصرية بالكامل، حيث إنه المدفن الوحيد في مصر الذي يعالج المخلفات الخطرة بمعدل 15 ألف طن مخلفات سنويا، مما يقلل عدد مرات الدفن وزيادة عملية تولد الطاقة والقدرة على استيعاب المخلفات الطبية وذلك عن طريق استخدام نظام الـ“bot”.

وقال المحافظ في بيان اليوم إنه بحث أيضا مع مسئولي الشركة سبل إيجاد حلول للتخلص الآمن من المخلفات ودراسة إمكانية إنتاج مادة “RDF” من المخلفات الطبية والاستعانة بمحرقة صديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه يعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية، سعيا للوصول بمستوى النظافة إلى أعلى المستويات، مضيفا أنه تم وضع عدة حلول مستقبلية لكيفية علاج المشكلة خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي حصلت عليها شركة “نهضة مصر”.

ولفت إلى أنه سيتم طرح قيد الشركات الجديدة التي ترغب في العمل في منظومة النظافة وفقا للشروط التي سيعلن عنها، وسيجري فحص كافة العروض المقدمة واختيار المناسب منها وذلك في إطار عودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط وعاصمة للجمال.

وأوضح أنه تم رفع كافة التراكمات بالمحطات الوسيطة قبل البدء في العمل في منظومة النظافة بشكل متكامل وأكثر دقة، وزيادة كفاءة المحطات الوسيطة ومنظومة مصانع التدوير.

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