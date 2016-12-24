الصحة: توزيع ١٥١ جهاز أشعة على المستشفيات ضمن اتفاقية برلينالسبت، 24 ديسمبر 2016 02:55 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن استلام 151 جهاز أشعة تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات ؛ وذلك ضمن اتفاقية برلين المتضمنة توريد 552 جهاز أشعة للوزارة لتوزيعها على المستشفيات التي سيتم افتتاحها والمستشفيات الأخرى طبقا لاحتياجاتها.
وصرحت الدكتورة عبير المغاوري مستشار الوزير للأشعة والمشرف العام على البرنامج القومي لصحة المرأة بأن الأجهزة التي تم استلامها تشمل أجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة إكس راي بالإضافة إلى 4 أجهزة رنين مغناطيسي يتم استلامها اليوم، مشيرة إلى أن باقي الأجهزة ستصل تباعا خلال الأشهر القليلة القادمة متضمنة أجهزه أشعة عادية وأجهزه رقمية وأجهزة أشعة بالكمبيوتر وأشعة متنقلة (موبايل إكس راي).
كما تتضمن هذه الأجهزة، وفقا للدكتورة المغاوري، أجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة أشعة للعمليات الكبرى والصغرى وأجهزة قسطرة القلب بالإضافة إلى أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة القطعية وأشعة الثدي الرقمي وأشعة جاما كاميرا (الفحص بالنظائر المشعة والتي تستخدم للمسح الذري والأورام)، مشيرة إلى أن الأجهزة سيتم توزيعها على مستشفيات الطب العلاجي والتعليمي والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية والتأمين الصحي.
وفي سياق آخر، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى تدشين حملة تثقيفية وتوعوية للكشف المبكر على أورام الثدي والفئة العمرية المستهدفة من الحملة القومية ، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 ديسمبر بمستشفى الأقصر الدولي.
وقالت إنه تم فحص 15 ألفا و724 سيدة مجانا خلال عام 2016 حيث تبين إصابة 307 سيدات فقط أي حوالي 2%..لافتة إلى وجود الخط الساخن للاستفسار والمتابعة 22769701.
وناشدت السيدات فوق سن الأربعين بالتوجه ببطاقة الرقم القومي إلى عربة الكشف المبكر عن أورام الثدي المنتشرة في المناطق المذكورة، مشيرة إلى أن البرنامج القومي يستهدف السيدات فوق الأربعين حيث إن الخدمة تكون مجانا.
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