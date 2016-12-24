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تونس توقف خلية إرهابية على علاقة بـ"حادث برلين"
الامن التونسي ـ الجيش التونسي ـ متحف باردو

تونس توقف خلية إرهابية على علاقة بـ"حادث برلين"

السبت، 24 ديسمبر 2016 03:06 م
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أنها كشفت خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27، تنشط بين منطقتي فوشانة القريبة من العاصمة والوسلاتية، على علاقة بالإرهابي “أنيس العامري” مرتكب العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة برلين الألمانية.

وكشف بيان الداخلية أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

وبالتحري اعترف أنه تواصل مع خاله عبر تطبيق “تليجرام”، للإفلات من المراقبة الأمنية باعتبار بيانات ذلك التطبيق مشفرة وسرية، حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري، وطلب منه مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي، وتسجيل نص المبايعة وإرساله عبر “التيليجرام”.

وقالت الداخلية إن أنيس العامري أرسل مبالغ مالية بهوية تخص شخصًا آخر عن طريق البريد، لمساعدة ابن شقيقته على الالتحاق به، والانضمام إلى كتيبة “أبو الولاء” بألمانيا التي أعلمه بأنه أميرها.

وأذنت النيابة العمومية بالتحفط على كل عناصر الخلية، ومباشرة التحقيق في القضية تحت بند “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

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