أحكام تتراوح بين البراءة والسجن لـ23 متهمًا في أحداث سجن المستقبل

قضت محكمة جنح الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدي، اليوم السبت، ببراءة 3 متهمين والحبس سنة لـ11 متهمًا في قضية الهروب من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية.

كما قضت بالحبس سنتين لـ4 متهمين والحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لـ5 متهمين آخرين في ذات القضية.

كانت المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا بإخلاء سبيل المتهمين بضمان وظيفتهم بعد طلب من الدفاع، ووجهت النيابة العامة فى تحقيقاتها التى باشرها المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الـ22 تهم الإهمال والإهمال الجسيم فى أداء وجبات وظائفهم في تأمين سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية، مما ترتب عليه هروب عدد من السجناء شديدي الخطورة من السجن بالأسلحة الآلية، من بينهم متهمين جنائيين وسياسيين.

وكشفت التحقيقات أن الأسلحة الآلية والذخيرة قد دخلت إلى المتهمين الهاربين، داخل شنط زيارة للمتهم المقبوض عليه عوض الله موسى، حيث أشارت التحقيقات إلى أن أحد أقارب المتهم قام بإدخال السلاح والذخيرة في زيارة قبل الواقعة بيومين، وتم تخزين السلاح مع المتهمين حتى نفذوا واقعة الهروب.