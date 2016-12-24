ضبط 1397 زجاجة خمور وبيرة مجهولة المصدرالسبت، 24 ديسمبر 2016 02:52 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 174 زجاجة خمور، و1223 عبوة بيرة مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالعاصمة خلال الاحتفالات رأس السنة الميلادية.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها حيازة المدعو أشرف م.ا، صاحب محل غير مرخص لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بدائرة قسم شرطة النزهة، لكمية كبيرة من الخمور والمشروبات الكحولية مجهولة المصدر، لترويجها خلال فترة احتفالات رأس السنة الميلادية.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المحل المشار إليه، وضبط المدعو خالد ج.ع “مدير المحل”، وبحوزته داخل المحل 9 كراتين نبيت بلوناكي، و15 زجاجة نبيت اباركيه، و8 زجاجات فيلمونت، و8 زجاجات نبيت أولد ستاج، و12 زجاجة نبيت اوبوليسك، و5 زجاجات نبيت جراند ماركيز، و8 زجاجات جين بتلرز، و10 زجاجات نبيت ايام، و22 كرتونة زجاجات بيرة هنكين، و6 كراتين بيرة هنكين “صفيح”، و6 كراتين زجاجات ماستر و17 كرتونة بيرة “ستيلا”، بإجمالي 174 زجاجة خمور و1223 عبوة بيرة وجميعها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 آلاف و450 جنيها.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارة المحل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص لصالح مالكه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء - محيط
قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد. ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية…Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT