تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 174 زجاجة خمور، و1223 عبوة بيرة مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالعاصمة خلال الاحتفالات رأس السنة الميلادية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها حيازة المدعو أشرف م.ا، صاحب محل غير مرخص لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بدائرة قسم شرطة النزهة، لكمية كبيرة من الخمور والمشروبات الكحولية مجهولة المصدر، لترويجها خلال فترة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المحل المشار إليه، وضبط المدعو خالد ج.ع “مدير المحل”، وبحوزته داخل المحل 9 كراتين نبيت بلوناكي، و15 زجاجة نبيت اباركيه، و8 زجاجات فيلمونت، و8 زجاجات نبيت أولد ستاج، و12 زجاجة نبيت اوبوليسك، و5 زجاجات نبيت جراند ماركيز، و8 زجاجات جين بتلرز، و10 زجاجات نبيت ايام، و22 كرتونة زجاجات بيرة هنكين، و6 كراتين بيرة هنكين “صفيح”، و6 كراتين زجاجات ماستر و17 كرتونة بيرة “ستيلا”، بإجمالي 174 زجاجة خمور و1223 عبوة بيرة وجميعها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 آلاف و450 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارة المحل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص لصالح مالكه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.