زيدان يقود التشكيلة المثالية للمواهب المكتشفة بدورى الأبطال 2016السبت، 24 ديسمبر 2016 03:00 م
اختار الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” التشكيلة المثالية المكونة من 11 لاعبًا والمدير الفنى لأفضل الاكتشافات ببطولة دورى أبطال أوروبا 2016.
ضمت تشكيلة أفضل المواهب المكتشفة التى ظهرت بدورى أبطال أوروبا فى 2016، ثنائى دفاع فريق برشلونة الإسبانى صامويل أومتيتى وسيرجى روبيرتو، ولكن كانت السيطرة لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى الذى حضر فى تشكيلة أفضل الاكتشافات بثلاثة لاعبين وهم رافائيل جوريرو وكريستيان بوليسيتش وعثمان ديمبيلى.
فيما اختار موقع اليويفا المدير الفنى زين الدين زيدان كمدرب لتشكيلة اكتشافات “شامبيونزليج” فى 2016، بعدما قاد فريقه للفوز بلقب البطولة بعد تغلبه على نظيره أتلتيكو مدريد فى المباراة النهائية.
فيما يلى تشكيلة أفضل الاكتشافات بدورى الأبطال:
المدرب: زين الدين زيدان (ريال مدريد).
حارس المرمى: أريولا (باريس سان جيرمان الفرنسى).
الدفاع: سيرجى روبيرتو وأومتيتى (برشلونة)، ليندلوف (بنفيكا البرتغالى).
لاعبو الوسط: ريناتو سانشيز وجواشو كيميج (بايرن ميونخ الألمانى)، جوريرو (بوروسيا دورتموند)، ثوماس ليمار (موناكو الفرنسى).
الهجوم: أندريه سيلفا (بورتو البرتغالى)، ديمبيلى وبوليسيتش (بوروسيا دورتموند)، أندريه سيلفا (بورتو البرتغالى).
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