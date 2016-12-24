ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي يقترب من نقطة الذوبانالسبت، 24 ديسمبر 2016 02:54 م
قال علماء المناخ إن درجات الحرارة في القطب الشمالي ارتفعت إلى ما يقارب نقطة الذوبان اليوم الخميس جراء هبوب موجة غير مألوفة من الهواء الحار على منطقة من القطب الشمالي تكون في هذا الوقت من السنة في حالة تجمد تام في ظلمة الشتاء.
وقال معهد الأرصاد الجوية النرويجي إن درجات حرارة الهواء في القطب الشمالي تقدر بأربع درجات تحت الصفر عند الظهيرة تقريبا وسط تساقط ثلوج خفيفة في حين أن درجات الحرارة المألوفة في هذا الوقت من السنة كانت تقدر بثلاثين درجة مئوية تحت الصفر.
ولا توجد محطات لمراقبة الطقس في القطب الشمالي لكن عوامة طافية في المحيط المتجمد الشمالي إلى شمال جزيرة سبيتسبرجن النرويجية سجلت درجة الحرارة عند الصفر يوم الخميس.
وتعتبر هذه السنة هي الأكثر دفئا على الإطلاق في جميع أنحاء العالم جراء انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينيو المناخية في المحيط الهادي.
وقالت جوستينا ودزيسكو خبيرة الأرصاد الجوية في المعهد البلجيكي “هناك منطقة ضغط منخفض بين جرينلاند وسبيتسبرجن مع تيار هوائي قوي للغاية.”
وقال جسبر إركسن وهو خبير طقس في معهد الأرصاد الجوية الدنمركي إن تسجيل الارتفاع في درجات الحرارة في القارة القطبية “بات مألوفا أكثر من ذي قبل بسبب تضاؤل القشرة الجليدية وارتفاع حرارة المياه تحتها.”
وذكر المركز الأمريكي الوطني لبيانات الثلوج والجليد أن جليد المحيط المتجمد في أدنى مستوى له لهذا الوقت من السنة وفقا للبيانات التي سجلت في 20 ديسمبر .
وترتفع حرارة المنطقة القطبية بمعدل يزيد مرتين عن المتوسط العالمي مما يؤثر سلبا على أسلوب الحياة الذي يعتمد على الصيد بالنسبة للسكان الأصليين في المنطقة ويهدد مخلوقات مثل الدب القطبي بينما يفتح المنطقة على المزيد من حركة الملاحة والتنقيب عن النفط والغاز.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء - محيط
قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد. ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية…Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT