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وكيل وزارة بالتنظيم والإدارة: «الخدمة المدنية» يفتح باب التعيينات مرتين بالعام
سعد مبارك مدير عام بقنا

وكيل وزارة بالتنظيم والإدارة: «الخدمة المدنية» يفتح باب التعيينات مرتين بالعام

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:48 م

قال سعد مبارك وكيل وزارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقنا، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يفتح باب التعيينات مرتين خلال العام بعد دراسة احتياجات سوق العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، كما ينظر بعين الاعتبار للعلاوة والمنحة الدولة لجميع العاملين والخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بكل طوائفهم.

وأضاف في تصريحات لشبكة الإعلام العربية “محيط”، أن القانون يؤكد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل ضمن اعلانات الوظائف الشاغرة التي يوفرها القانون.

وأشار إلى أن القانون يقضى تماما على الفساد الإداري القديم والعمالي الذي كان يعاني منه الموظف ويقنن أوضاع العمال للأفضل، وعن طريق جهدهم وتفانيهم في أداء وظائفهم المنوطة بهم.

وأكد على أن كرامة وحقوق العاملين يضمنها القانون الجديد داعيا لعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروجها “أهل الشر” لهدم نظام الدولة.

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