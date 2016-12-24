نشر البيت الفني للمسرح حصاده في عام 2016 ، وقد ترأسه حتى يوينو 2016 الفنان فتوح احمد وذلك حتى بلوغه سن المعاش ، ثم تولى الفنان اسماعيل مختار رئاسة البيت الفنى للمسرح من منتصف يوليو .

ومن المشاريع التي ركز عليها في هذا العام :

- استمرار مشروع القراءات المسرحية بالمسرح القومى

- اطلاق المرحلة الثانية لمشروع العرائس المائية مارس 2016، كما تم عرض أول عروضه ” ايزيس و أوزوريس” بمركز شباب الجزير مايو 2016، كأول عرض نتاج للمشروع، من اخراج مى مهاب المشرفة على المشروع

- تجوال العروض ، حيث سافرت العديد من العروض لتبدأ عروضها خارج القاهرة ، بل و خارج مسارح البيت الفنى للمسرح منهم عرض الحلال، حوش بديعة ،العطر روح،رجالة و ستات ، عاشقين ترابك، و الذى مستمر حتى الآن فى عرضه بمعسكرات الأمن المركزى و مختلف المحافظات .

- انطلاق المرحلة الثانية من مشروع العرائس المائية واطلاق العرض المسرحى ” ايريس واوزريس” اشعار رامى مرسال ، اخراج مى مهاب . مايو

المهرجانات التى شاركت بها عروض للبيت الفنى للمسرح :

- مشاركة عرض “روح” بمهرجان الاسكندرية بالمسرح المعاصر مارس 2016

- مشاركة عرض وحيدا بمهرجان البقعة الدولى للمسرح بالسوادان، مارس 2016

- مشاركة عرض انبوكس بمهرجان المسرح الحر بالأردن، ليمثل مصر ضمن المسابقة الرسمية، مايو 2016

- مشاركة البيت الفنى للمسرح ب 5 عروض بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته ا لتاسعة و هم الانسان الطيب، قضية ظل الحمار،جميلة،الفنار، انبوكس.حصل عرض الانسان الطيب على جائزة لجنة التحكيم الخاصة،و حصلت الفنانة ايمان غنيم على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن عرض جميلة، و حصل الفنان أحمد عثمان على جائزة أفضل ممثل دور أول عن عرض الفنار، و فاز د/ سامح مهران على جائزة أفضل نص مسرحى عن عرض انبوكس، و قد تم منح الفنانة نجلاء يونس، و الفنان هانى عبد الناصر شهادات تقدير من لجنة التحكيم .

- مشاركة عروض ” روح، حلم بلاستيك، الانسان الطيب” بفاعليات الدورة 23 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر و التجريبى.

وفيما يخص العروض المسرحية :

المسرح القومى

- “من القلب للقلب” عن رواية “الأمير الصغير” للكاتب الفرنسي:أنطوان دو سانت أوكزبيري، أشعار ومسرحة: فؤاد حداد، غناء فرقة اسكندريلا بطولة: أحمد كمال ،عهدي صادق،ناصر شاهين ، أحمد حداد ،إخراج رشدي الشامي فبراير 2016

- “فى مديح المحبة ” بطولة سوسن بدر ، خالد الذهبي ،بهاء ثروت ،سامي المصري ، هالة صلاح ،بالاشتراك مع فرقة الفراديس للانشاد الديني والصوفي بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، اخراج محمد الخولي يونيو 2016

المسرح الحديث

- ” عاشقين ترابك ” تأليف ياسر علام واخراج محمد الشرقاوى إعادة “جولات فى مراكز الأمن المركزى” ابريل ومايو 2016

- ” الأم شجاعة ” بطولة رغدة ،علاء قوقه ، صفاء جلال ، عمرو عثمان اخراج محمد عمر اكتوبر 2016

المسرح الكوميدى

-” هزة فى وسط البلد ” بطولة محمد دياب، حمادة شوشة، جمال الفيشاوى، عبير الطوخى، سوسن طه، محمد البياع، خالد محروس تأليف رضا حسنين، اخراج هانى النابولسى يناير 2016

- ” حوش بديعة ” بطولة انتصار، تتيانا،مونيا ،محمود مسعود،سليمان عيد ، ، نادرابو الليف ، محمد الكوتى ،اشرف مصيلحي ،ياسر صادق ، اسلام عبد الشفيع تأليف أنور عبد المغيث ، إخراج ياسر صادق مارس 2016.

مسرح الطليعة

- امسية شعرية بعنوان ” وطن واحد .. ايد واحدة ” تاليف ابراهيم الرفاعى ، اخراج فادى فوكيه يناير 2016

- ” الحلال” بطولة مجدى رشوان، محمد صلاح، نهى العدل، رحمة، حسن نوح تأليف اشرف حسنى ، اخراج محمد ابراهيم يناير 2016

- ” الانسان الطيب”بطولة نجلاء يونس ، حسام حمدي ، هاني عبد الناصر، ، مي أحمد رشدي،زياد سمير تأليف وإخراج سعيد سليمان ابريل 2016

- ” على اسم مصر ” عن قصيدة صلاح جاهين الشهيرة تمثيل واخراج محمود مسعود يونيو 2016

- ” سهراية “بطولة الفنانين ياسر عزت،نيفين رفعت، ولاعب الاراجوز عادل ماضي، بالاضافة إلي فرقة حبايبنا، اخراج اكرم مصطفى يونيو 2016

- ” العطر” بطولة فنانين من الصم والبكم مشاركة مع فنانى مسرح الطليعة تأليف واخراج محمد علام على مسرح الابداع سبتمبر 2016

- ” اسمع يا عبد السميع” بطولة شادى سرور ، نيفين رفعت ، تأليف واخراج دنيا النشار سبتمبر 2016

-” واحد تانى” بطولة احمد صيام ، عمرو عبد العزيز ، إيناس شيحة ، هانى سعد،حسام حمدى ،مجدى البحيرى،ايهاب بكير،مازن المونتى ،طارق هاشم تأليف مصطفى سعد ، اخراج شادى سرور ديسمبر 2016.

مسرح الغد

- “جميلة “بطولة مصطفى عبد السلام، ندى موسى ، ايمان غنيم، ميدو عبد القادر، عمرو كمال بدير، خضر زانون، مايا ماهر، أحمد سالم، محمودد خالد، نهلة كمال، منة سيد، كتابة وإخراج مروة رضوان فبراير 2016

- ” ان بوكس ” بطولة عبد الرحيم حسن، ايمان امام، نائل علي، وفاء السيد تأليف د. سامح مهران، اخراج جلال عثمان ابريل 2016

- ” قمر العميان” بطولة وفاء الحكيم ، طارق شرف ،وائل ابراهيم ،نوال سمير، محمود الزيات ، عصام مصطفي ،مني شاكر ،محمود زكريا ،نورهان ابو سريع تأليف واشعار على ابو سالم ، اخراج محمد سليم ديسمبر 2016

مسرح الشباب

-” تمثال ورق ” بطولة أحمد أبو زيد ،اسلام العراقى ، محمود سليمان، هند حسام، شيماء عبد الناصر ، إخراج د. مصطفى عز ، على قاعة الشباب بالمسرح لعائم . مارس 2016

- “ورد و ياسمين” أوبريت غنائي بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والمعاقين ذهنيا وحركيا والمكفوفين وكذلك الأقزام،تأليف وأشعار أيمن النمر ، إخراج شريف فتحي.مايو 2016

- “اللعبة “بطولة مروان عزب، نور الجوهرى، اسراء أحمد ،عن نص ” ليلة القتلة ” تأليف خوزيه تريانا، إخراج مروان عزب، مايو 2016

- ” بس انت مش شامم” بطولة فتحى عبد الوهاب ، محمد عادل،حنان عادل،رباب طارق، محمد الأباصيري، مصطفى حمزة، محمود عبدالرازق، أحمد سعد تأليف أحمد صبحي وأحمد دياب، أشعار حسام حداد، ألحان أحمد علي الحجار،توزيع أحمد الموجي، استعراضات مصطفى حجاج، شريط صوتي مصطفى علي، ديكور نهى نبيل،ملابس ندى منير، إخراج عبير لطفي يونيو 2016

-” نعناع الجنينة “تأليف واخراج شاذلى فرح، يوليو 2016

فرقة الاسكندرية

-” رحلة نور” تمثيل أحمد السيد ، شيريهان شاذلي ،محمد مجدى ، سالى السيد ،محمد بريقع ، نيللى محمود ،آية أنور والأطفال أحمد السيد ، جنا أمين ، جنا شريف ، جهاد إبراهيم ،ربا حازم ، رؤى حازم، فريدة عماد ، زياد عبد اللطيف، سلمى إسلام تأليف وإخراج جمـال ياقوت ابريل 2016

- ” الفانوس بقى صينى ” بطولة إيهاب مبروك ، أحمد السيد ، محمد مكى ، رامى نادر ، إيهاب يونس ، عمرو المحمدى ،ناهد عادل ، شريهان شاذلى تأليف د. جمال ياقوت،اخراج اسلام عبد الشفيع مايو 2016

شعبة العرائس بالاسكندرية

- ” حكايات عروس البحر”آداء صوتى لمحمد عنتر ،أحمد علاء ،أحمد بهيج ،السيد علام، محمد رزق ،و غناء شيماء يسرى، رحاب حسن ، ديكور وعرائس وملابس فيليب بولس، ألحان محمد مصطفى ، إخراج محمد عنتر مارس 2016.

مسرح ملك

- رجالة و ستات ، بطولة تامر الكاشف، رباب طارق، حنان عادل، آيات مجدي، صلاح الدالي، رضا طلبة، وداد عبد المنعم، محمد خالد، كتابة ياسمين إمام وآيات مجدي، رؤية درامية وإخراج اسلام امام،على مسرح ملك، فبراير 2016

- شنطة سفر ، بطولة هناء سعيد ، أشرف الشرقاوى ، أيمن بشاى ، تأليف عصام المنصورى، إخراج نهاد كمال، على مسرح ملك ، ابريل 2016

- فى انتظار جودة ، بطولة حسن يوسف ، ضياء شفيق ،إيمان مسامح ، محمد يوسف ، هشام عادل ، أحمد ماجد ، حنان عادل ،إخراج أحمد رجب، مايو 2016.

المسرح القومى للاطفال

- ” حواديت الاراجوز ” بطولة عادل خلف ، محمود عامر ، راندة قطب ، عادل الكومي تأليف راندة ابراهيم، اخراج محسن العزب فبراير 2016

-” فتفوتة ” بطولة محمود حسن، كمال زغلول، محمد خليل، باسم قناوى، هيثم الشيخ اشعار خميس عز العرب ، واخراج ريهام عبد الحميد تمم عرضه فى معرض الكتاب فى 1 فبراير ، وفى مستشفى ابو الريش فى 28 يوليو ، وفى الحديقى الدولية ايام 22،23 نوفمبر 2016

- ” شمس وقمر ” بطولة سامح يسري وايناس نور، تأليف د.فاطمة يوسف، إخراج دكتور محمود الألفى فى المغرب ابريل 2016

- ” الرسام الموهوب” بطولة : طارق كامل ،نجاح حسن ،صفوت صبحى ،محسن العزب تأليف واخراج زين نصار 3 عروض بالحديقة الدولية يوليو 2016وبالاسكندرية من 31 اغسطس حتى 15 سبتمبر 2016

- ” كابتن بلية ” بطولة رضا ادريس ، راندا قطب ،فادى خفاجه ، و أطفال ورشة المسرح القومى للأطفال. تأليف امين بكير ، اخراج يوسف ابو زيد اغسطس 2016

- ” بياض النيل ” تأليف جودة سباق ، اخراج وائل ابراهيم سبتمبر 2016

-” كوكب سيكا ” بطولة عزة لبيب، ناصر سيف، حمدى العربى ، منصور عبد القادر ،اخراج تأليف وإشعار عبده الزراع وإخراج سيد جبر ديسمبر 2016

مسرح العرائس

-” رحلة سنوحى ” اخراج عيد مسعد اعادة فبراير 2016

-” بحيرة البجع”اعداد واخراج شكرى عبد الله اعادة ابريل 2016

– ” الليلة الكبيرة ” تاليف صلاح جاهين ، اخراج صلاح السقا اعادة يونيو 2016

- ” سندريلا” تأليف د. احمد زكى ، اخراج لطفى السيد اعادة يونيو 2016

-” ابو على ” تأليف د. سيد حجاب ،اخراج صلاح السقا اعادة يوليو 2016

- ” فركش لما يكش ” تأليف واخراج شوقى حجاب اعادة سبتمبر 2016