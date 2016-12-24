"التعليم" تتوسع بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاجالسبت، 24 ديسمبر 2016 03:03 م
وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني قطاع التعليم الفني بالوزارة بدعم وتوسيع مشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج بمدارس التعليم الفني.
وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي - في بيان اليوم السبت- إن عدد مدارس التعليم الصناعي المشاركة في المشروع (383) من إجمالي (592) مدرسة، حيث تشارك المدارس في مجال نجارة الأثاث ونجارة العمارة بتصنيع الأثاث المنزلي، وتجهيزات الأقسام العملية بتصنيع الأثاث المدرسي، وتجهيز المعامل العلمية، ومقاعد الجلوس والمواسير والأسوار والأبواب والشبابيك، وتشارك أيضًا في مجالات: (إصلاح السيارات، والزخرفة والإعلان والتنسيق، والنسيج وصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، والملابس الجاهزة، وبناء السفن والهندسة البحرية، والكمبيوتر والحاسب الآلي، وتبريد وتكييف الهواء، وتشغيل المعادن والأجهزة الدقيقة، والمعادن الزخرفية، والأعمال الصحية والمباني والخرسانة المسلحة).
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريب طلاب مدارس التعليم الفني على مهارات ريادة الأعمال، وطريقة إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بعد التخرج، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي لديهم.
وأوضح الجيوشى أن عدد مدارس التعليم الزراعي المشاركة 116 من إجمالي 132 مدرسة، حيث تشارك المدارس في مجالات إنتاج: (محاصيل الحقل، وبساتين الخضر، وبساتين الفاكهة، وبساتين الزينة، وتربية النحل، والإنتاج الحيواني، وتربية الدواجن، والصناعات الغذائية، والإنتاج السمكي)، مشيرا إلى أن عدد مدارس التعليم الفندقي المشاركة هو 14 من إجمالي 49 مدرسة تقدم إنتاجها من الحلويات الشرقية والغربية، وغيرها من خدمات المطاعم والوجبات الجاهزة والساخنة.
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