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الأزهر ناعيا الدكتور محمد رأفت: التاريخ سيظل يذكر علمه وفكره الوسطي
الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف‎

الأزهر ناعيا الدكتور محمد رأفت: التاريخ سيظل يذكر علمه وفكره الوسطي

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:49 م
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نعى الأزهر الشريف، الفقيه الكبير الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم /السبت/ عن عمرٍ ناهز 81 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم - أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة الإسلام، ومشاركاته العلمية على كافة المستويات، وأبحاثه الفقهية الماتعة، ومؤلفاته التي أثرت المكتبة الإسلامية.

وجاء في البيان: إن الأزهر الشريف، إذ ينعى فقيده الفقيه الكبير، فإنه يَتقدم بخالص العزاء والمُواساة للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

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