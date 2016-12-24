قال المبعوث الاممي لدى ليبيا مارتن كوبلر ، لنجعل العام المقبل 2017 عام العمل والتقدم في ليبيا .

جاء ذلك في تغريدة لكوبلر اليوم، على موقع تويتر، بمناسبة الذكرى ال 67 لاستقلال ليبيا.

وأضاف كوبلر أن الأمم المتحدة تدعم وحدة ليبيا وسيادتها من سنة 1949.

ويصادف اليوم السبت، الموافق 24 ديسمبر، الذكرى 65 لاستقلال ليبيا، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين عقودًا طويلة منذ أن وضع المستعمر الإيطالي أقدامه على الأرض الليبية العام 1911 حتى الإعلان عن استقتلال ليبيا في مثل هذا اليوم من العام 1951.

وكان الملك إدريس السنوسي أعلن استقلال ليبيا العام 1951، وقال:”نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

وكان المجلس الوطني الانتقالي أَدرج يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد. ومنع نظام القذافي الاحتفال بعيد الاستقلال طوال 42 سنة من حكمه.