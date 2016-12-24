٤٠ مليون تحميل للعبة “سوبر ماريو رن” على آي فون بعد 4 أيام من إطلاقها

كشفت شركة نينتندو المطورة للعبة سوبر ماريو رن فى بيان صحفى عن تحقيق اللعبة الجديدة لرقم قياسى، إذ تم تحميلها على 40 مليون هاتف آيفون فى 4 أيام فقط، بسبب الشعبية الكبيرة التى تمتعت بها مع بداية إطلاقها.

ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى تصدرت اللعبة المجانية متجر أبل ستور فى 140 سوقا عالميا مختلفا، من أصل 150 سوقا متوفرا، كما أصبحت واحدة من أفضل 10 ألعاب فى 100 سوق مختلف.

وعلى سبيل المقارنة، حطمت لعبة بوكيمون جو الأرقام القياسية ووصل معدل تحميلها إلى 25 مليون بعد 11 يوم من إطلاقها، لكن يظل الفارق الوحيد أن لعبة بوكيمون جو لم تكن متاحة فى جميع الأسواق، بل كانت متوفرة على نطاق أضيق.

وبالنظر إلى أن تقارير سابقة تكهنت بأن سوبر ماريو رن تغلبت على بوكيمون جو فى عدد التحميلات خلال اليوم الأول، فمن الغريب أن لعبة نينتندو الجديدة مستمرة فى تحطيم الأرقام القياسية، لكن قد يبدو الأمر بسبب التحديثات الجديدة التى تسهل من استخدام اللعبة وتضيف مزايا جديدة.