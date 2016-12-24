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محمود الزهار: مشعل طعن سوريا من الخلف ومجاز حلب تمثيليات
محمود الزهار القيادي في حركة حماس

محمود الزهار: مشعل طعن سوريا من الخلف ومجاز حلب تمثيليات

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:52 م
متابعات

اتهم  محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة،  بـ”طعن سوريا في الظهر”، بعد أن قررت الحركة مغادرة دمشق، عقب انطلاق الثورة السورية، معتبرًا أن ما يروج عن المجازر في حلب هي “تمثيليات”.

وقال الزهار، في مقابلة صحفية مع وكالة “وطن” الفلسطينية: إن “حركة حماس لا يمكن لها أن تنسى ما قدمته سوريا من مساعدات، مؤكدًا أنها كانت حاضنة للحركة والمقاومة الفلسطينية، لكننا غدرناها ووجّهنا لها طعنة”، متهمًا مشعل بـ”التفريط في الثوابت والمبادئ التي قامت عليها ولأجلها الحركة”.

وأوضح القيادي الحمساوي المقرَّب من إيران خلال تطرقه للأحداث في سوريا: “طعنَّا سوريا في الظهر، والمسئول عن ذلك خالد مشعل”.

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