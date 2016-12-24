 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 01:42 مساءً
روابط سريعة
«السكر» تسعى لزيادة إنتاجها في الوردية الواحدة إلى ١٢الف طن عصير خام
عادل ايوب رئيس قطاعات مصانع السكر والتكرير بنجع حمادي

«السكر» تسعى لزيادة إنتاجها في الوردية الواحدة إلى ١٢الف طن عصير خام

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:25 م
محيط: خاص

قال عادل أيوب رئيس قطاعات مصانع السكر والتكرير بنجع حمادي، إن الشركة تسعى لزيادة إنتاجها هذا الموسم إلى 12 طن عصير خام بزيادة نصف طن عن الموسم الماضي.

وأوضح “أيوب” في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية “محيط” اليوم السبت على هامش اللقاء الذي جمع مسئولي الشركة مع مزارعي القصب، أم الشركة تعمل بكل قواها لتوفير الكمية المراد الوصول إليها هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تذليل كافة العقبات التي واجهت الشركة العام الماضي؟

وبيّن أنه خاطب الجهات المعنية بالأمر من مجالس مدن ومديرية الأمن بتوفير الحماية اللازمة للعاملين في بعض الأماكن التي شهدت بعض الخلافات والنزاعات الثأرية.

وحث رئيس الشركة المزارعين، على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نسب مرتفعة من الانتاج هذا العام الذي يبدأ الموسم الجديد في الأول من يناير القادم، لسد الفجوة والاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3