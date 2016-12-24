قال عادل أيوب رئيس قطاعات مصانع السكر والتكرير بنجع حمادي، إن الشركة تسعى لزيادة إنتاجها هذا الموسم إلى 12 طن عصير خام بزيادة نصف طن عن الموسم الماضي.

وأوضح “أيوب” في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية “محيط” اليوم السبت على هامش اللقاء الذي جمع مسئولي الشركة مع مزارعي القصب، أم الشركة تعمل بكل قواها لتوفير الكمية المراد الوصول إليها هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تذليل كافة العقبات التي واجهت الشركة العام الماضي؟

وبيّن أنه خاطب الجهات المعنية بالأمر من مجالس مدن ومديرية الأمن بتوفير الحماية اللازمة للعاملين في بعض الأماكن التي شهدت بعض الخلافات والنزاعات الثأرية.

وحث رئيس الشركة المزارعين، على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نسب مرتفعة من الانتاج هذا العام الذي يبدأ الموسم الجديد في الأول من يناير القادم، لسد الفجوة والاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية.