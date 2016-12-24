ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج شقيقين؛ لإدارتهما مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة أخميم.

وكان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تمكنوا، بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج، من ضبط كل من المدعو عماد ع.ع “30سنة”، وشقيقه المدعو جورج “28سنة”؛ لإدارتهما مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وبحوزتهم 550 قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، و5 أشخاص يتلقون العلاج من الإدمان، و35 ألفا و300 جنيه، و33 بطاقة رقم قومي خاصة بالنزلاء.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بإدارتهما للمركز بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.