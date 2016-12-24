ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، أحد العناصر الإجرامية الخطرة الهاربة من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو مسعود ع.م “40سنة” مقيم بقرية شما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، الهارب من سجن 440 بوادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام جنائية بالسجن المؤبد في قضايا “شروع في قتل، سلاح، قتل عمد”، وكذلك اتهامه في واقعة مقتل المواطن محمد عيسى العليمي “35سنة” المقيم بقرية شما بدائرة مركز شرطة أشمون، إثر إصابته بعدة طلقات نارية، انتقل الى محل اقامة بمدينة الدلنجات بالبحيرة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور وإعداد الأكمنة اللازمة؛ حيث أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية مزورة، وبمواجهته اعترف بحيازته لتحقيق الشخصية لاستخدامها في هروبه من الملاحقات الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.