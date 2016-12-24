تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق نشب بورشة للنجارة بمنطقة برج العرب القديمة، دون إصابات.

وكان قسم شرطة برج العرب قد تلقى بلاغاً بنشوب حريق بورشة للنجارة بمنطقة برج العرب القديمة، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة نشوب حريق داخل ورشة، مما أدى لاحتراق محتوياتها من الأخشاب، دون إصابات.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة برج العرب.