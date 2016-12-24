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ضبط نصف طن بانجو بمنطقة وادى فيران‎
المتحدث العسكري يعلن ضبط بانجو و اسلحة

ضبط نصف طن بانجو بمنطقة وادى فيران‎

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:20 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء سيارة بداخلها نصف طن من نبات البانجو المخدر.

وكانت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن جنوب سيناء، تفقد الحالة الأمنية بمنطقة وادى فيران، وأثناء ذلك اشتبهت في سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، وحال مشاهدة قائدها لقوات الشرطة فر هارباً بالمنطقة الجبلية تاركاً السيارة.

وبفحص السيارة تبين وجود 8 أجولة مُحملة على السيارة بداخلها لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جراما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط قائد السيارة.

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