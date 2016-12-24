ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية “طرد” بداخله كمية من عقار (الكبتاجون) المخدر قبل تهريبها عبر مطار القاهرة الجوي إلى إحدى الدول العربية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو محمد س.ع “57 سنة” مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بتصدير طرود بريدية عن طريق إحدى الشركات إلى إحدى الدول العربية، مخفى بداخلها أقراص (الكبتاجون) المخدرة؛ حيث يقوم بتضليل السلطات باستخدام أجهزة ومعدات ووسائل فنية يصعب اكتشافها دون فكها، وأنه أعد شحنة مخبأ داخل طرد بها يحوي “موتور مياه” بداخله كمية من أقراص (الكبتاجون) المخدرة؛ لإرسالها لأحد الأشخاص باحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، تم ضبط “الطرد”، وبتفتيشه تم ضبط كمية من عقار (الكبتاجون) المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.