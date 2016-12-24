حرص الفنان بيومى فؤاد على حضور تكريمه بالامس فى حفل الديرجيست ويعتبر هذا الظهور الاول للفنان بيومى فؤاد بعد خروجه من المستشفى اثر تعرضه لارتهاب رئوى .

وكان الفنان بيومى فؤاد حصل بالامس على جائزة افضل ممثل كوميدى لعام 2016 .