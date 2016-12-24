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شاهد.. أول صورة لبيومي فؤاد بعد خروجه من المستشفى
بيومي فؤاد

شاهد.. أول صورة لبيومي فؤاد بعد خروجه من المستشفى

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:19 م

حرص الفنان بيومى فؤاد على حضور تكريمه بالامس فى حفل الديرجيست ويعتبر هذا الظهور الاول للفنان بيومى فؤاد بعد خروجه من المستشفى اثر تعرضه لارتهاب رئوى .
وكان الفنان بيومى فؤاد حصل بالامس على جائزة افضل ممثل كوميدى لعام 2016 .

بيومي فؤاد

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