قررت هيئة ميناء الاسكندرية اليوم السبت إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن 25 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور إنه تقرر إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة حرصا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء لسلامة الملاحة البحرية.

وتتعرض الإسكندرية حاليا لنوة (إنواء الفيضا الصغرى)، وهي ممطرة وتستمر 5 أيام وتصحبها رياح شمالية غربية .