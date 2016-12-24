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مقتل وإصابة 6 جنود من القوات النظامية السورية في انفجار الغام شرق حلب
انفجار لغم أرضي

مقتل وإصابة 6 جنود من القوات النظامية السورية في انفجار الغام شرق حلب

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:52 م
وكالات

قتل عنصران من سلاح الهندسة في الجيش السوري النظامي، وأصيب أربعة آخرون السبت خلال محاولتهم تفكيك الغام تم وضعها من قبل مسلحي المعارضة في أحياء حلب الشرقية.

وقال مصدر عسكري سوري، إن الجنود سقطوا خلال تفكيكهم الغاماً في مدرستي عين جالوت وزياد العطار في حيي الانصاري والسكري شرق حلب .

وأضاف المصدر أن الانفجار كان كبيراً جداً وأسفر عن تدمير المدرستين بالكامل وإلحاق أضرار بعدد من الأبنية المجاورة لهما.

وأكد المصدر أن وحدات الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط احياء حلب الشرقية، التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة، وخاصة الاماكن التي كانت مقرات ومستودعات لهم .

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