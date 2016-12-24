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إقامة قداس عيد الميلاد للمرة الأولي في "برطلة" المحررة شمالي العراق
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إقامة قداس عيد الميلاد للمرة الأولي في "برطلة" المحررة شمالي العراق

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:33 م
وكالات

أقيم لأول مرة في ناحية “برطلة” المحررة شرق الموصل محافظة نينوي شمالي العراق اليوم السبت ، قداس عيد الميلاد منذ سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على الناحية في يونيو عام 2014، وذلك بالتنسيق ما بين جهاز مكافحة الإرهاب وراعي الكنيسة لإقامته بحضور مئات المسيحيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وتقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتهاني لأبناء الشعب العراقي والمسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام وحلول رأس السنة الميلادية ، وقال: نتمنى السلام والوئام للشعب العراق وأن يقطفوا معا ثمار صبرهم ونصرهم على الإرهاب بتحرير كامل الأراضي العراقية والموصل ليعود كل مواطن مهجر أو نازح إلى بيته ووطنه.

وأكد العبادي اعتزازه بالتنوع الديني الذي عرف به العراق أرض الرافدين والذي حاول الإرهابيون يائسين القضاء عليه، معربا عن سعادته بتمسك المسيحيين بأرضهم ومشاركتهم أخوتهم في بناء الوطن والدفاع عنه بمعارك التحرير.

كما هنأ رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بالتهنئة إلى المسيحيين العراقيين وفي العالم لبناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال إن المكون المسيحي جزء أساسي وشريك حقيقي وفاعل في إرساء قواعد الحضارة العريقة بالعراق ومن أوائل بناة صرحه العتيد.

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