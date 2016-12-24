إقامة قداس عيد الميلاد للمرة الأولي في "برطلة" المحررة شمالي العراقالسبت، 24 ديسمبر 2016 02:33 م
أقيم لأول مرة في ناحية “برطلة” المحررة شرق الموصل محافظة نينوي شمالي العراق اليوم السبت ، قداس عيد الميلاد منذ سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على الناحية في يونيو عام 2014، وذلك بالتنسيق ما بين جهاز مكافحة الإرهاب وراعي الكنيسة لإقامته بحضور مئات المسيحيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتهاني لأبناء الشعب العراقي والمسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام وحلول رأس السنة الميلادية ، وقال: نتمنى السلام والوئام للشعب العراق وأن يقطفوا معا ثمار صبرهم ونصرهم على الإرهاب بتحرير كامل الأراضي العراقية والموصل ليعود كل مواطن مهجر أو نازح إلى بيته ووطنه.
وأكد العبادي اعتزازه بالتنوع الديني الذي عرف به العراق أرض الرافدين والذي حاول الإرهابيون يائسين القضاء عليه، معربا عن سعادته بتمسك المسيحيين بأرضهم ومشاركتهم أخوتهم في بناء الوطن والدفاع عنه بمعارك التحرير.
كما هنأ رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بالتهنئة إلى المسيحيين العراقيين وفي العالم لبناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.
وقال إن المكون المسيحي جزء أساسي وشريك حقيقي وفاعل في إرساء قواعد الحضارة العريقة بالعراق ومن أوائل بناة صرحه العتيد.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء - محيط
قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد. ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية…Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
"الأرصاد": طقس اليوم ممطر.. والعظمى في القاهرة 16 درجةThu, 22 Dec 2016 07:02:01 GMT