البنك المركزي الإيراني: أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقرالسبت، 24 ديسمبر 2016 03:22 م
كشف المصرف المركزي الإيراني لأول مرة، أن 50.1% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وأن الدخل العائلي لـ67.2% أقل من معدل تكاليف المعيشة.
ووصفت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، اليوم السبت، الفجوة بين الأثرياء والأغنياء بأنها بلغت مستوى وادٍ بين جبلين عظيمين وليس فجوةً، وانتقدت نظام توزيع الدخل، مؤكدة أنه يعاني من ضعف حادّ؛ ما أدى إلى انشقاق كبير بين الفقراء والأثرياء خلال العقود الثلاثة الماضية.
وحسب وكالة إرنا للأنباء الرسمية الإيرانية، أظهر تقرير المركزي الإيراني أن معدل التكاليف الشهرية لكل أسرة يبلغ 29 مليونًا و387 ألفًا و580 ريالا إيرانيا، ما يعادل 740 دولارًا أمريكيا،
وعلى هذا الأساس فإن المدخول العائلي لـ67.2% أقل من تكاليف الحياة، و50.1%، أي 37 مليونا و347 ألفا و730 شخصا يعيشون تحت خط الفقر النسبي.
وأفاد التقرير أن 17.8% أي 13 مليونا و347 ألف إيراني يعيشون تحت خط الفقر المطلق، وأوضح أن المدخول العائلي الشهري لـ7.8% من الأسر أقل من ثمانية ملايين و120 ألف ريال إيراني، أي 200 دولار أمريكي، وأن من بين كل 1000 عائلة تعيش 78 عائلة في الفقر المدقع، إذ لا يستطيعون توفير الحد الأدنى من الغذاء اللازم لكل شخص.
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